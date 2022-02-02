Динамо - Чукарички - 3:2: відео контрольного матчу

Дивіться черговий поєдинок "біло-синіх" на зимових зборах.
У середу, 2 лютого, київське "Динамо" провело другий спаринг на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.
Суперником команди Мірчі Луческу став сербський клуб "Чукарички" з міста Белград.
Зустріч відбулася на арені Mardan Stadium. "Динамо" здіснило камбек і перемогло (3:2), хоча програвало 0:2.
До вашої уваги повне відео поєдинку "біло-синіх" з триразовим бронзовим призером Чемпіонату Сербіїї.
Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще п'ять контрольних матчів. 4 лютого "біло-сині" зіграють проти болгарського "Левські".
Нагадаємо, в першому контрольному матчі турецького збору кияни розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1).
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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