"Динамо" и "Бавария" назвали стартовые составы на битву в Лиге чемпионов

"Динамо" и "Бавария" назвали стартовые составы на битву в Лиге чемпионов

Поединок в Киеве начнется в 19.45.

Киевское "Динамо" и мюнхенская "Бавария" обнародовали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

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Динамо: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Шкурин

Запасные: Бойко, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Вербич, Леднев, Гармаш, Витинью, Антюх, Кулач

Бавария: Нойер - Павар, Эрнандес, Куасси, Дэвис - Горецка, Толиссо - Сане, Мюллер, Коман - Левандовски

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Рока, Тилльман

Стартовый свисток поединка "Динамо" - "Бавария" прозвучит в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.

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После четырех туров "Динамо" с одним баллом занимает последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.

Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну являются "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла). 23 ноября в 22:00 они встретятся в очной битве на "Камп Ноу".

В матче 2-го тура ЛЧ, который состоялся 29 сентября в Мюнхене, "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" (0:5) .

. Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" - "Динамо", "Бавария" - "Барселона".

Напомним, юношеская команда "Динамо" сегодня обыграла сверстников из "Баварии" - 2:1.