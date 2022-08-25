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"Днепр-1" назвал стартовый состав на решающую битву квалификации Лиги Европы против "АЕКа"

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"Днепр-1" назвал стартовый состав на решающую битву квалификации Лиги Европы против "АЕКа"

Фото: СК Днепр-1

"Днепр-1" и кипрский "АЕК" проведут ответный матч решающего раунда квалификации Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд на поединок.

В четверг, 25 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между АЕКом и "Днепром-1".

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

Днепр-1 : Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бусанелло – Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Пихалонок, Танчик – Довбик.

Запасные : Рыбак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинский, Назаренко, Когут.

АЭК Ларнака : Пирич – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу – Ойер, Луиш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш.

Игра начнется в 19:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция поединка.

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