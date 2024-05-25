"Днепр-1" победил "Черноморец" и пробился в Лигу конференций (видео)

Команда Юрия Максимова завоевала право играть в следующем сезоне в еврокубках.

"Днепр-1" на выезде одержал победу над "Черноморцем" в матче заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 0:2 .

Команда Юрия Максимова забила по голу в каждом из таймов. В конце первой половины встречи отличился Олег Очеретько.

После перерыва днепряне укрепили свое преимущество. На 73-й минуте окончательный счет игры установил Максим Третьяков.

Обзор матча "Черноморец" – "Днепр-1"

Будет добавлен в скором времени.

"Днепр-1" (52 очка) финишировал на четвертом месте в УПЛ и выборол право в следующем сезоне сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций.

"Черноморец" (32 балла) завершил сезон чемпионата Украины на 12-й строчке.

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