"Дніпро-1" переміг "Чорноморець" і пробився до Ліги конференцій (відео)

Команда Юрія Максимова виборола право грати наступного сезону в єврокубках.
"Дніпро-1" на виїзді здобув перемогу над "Чорноморцем" у матчі заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:2.
Команда Юрія Максимова забила по голу в кожному з таймів. Наприкінці першої половини зустрічі відзначився Олег Очеретько.
Після перерви дніпряни зміцнили свою перевагу. На 73-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Максим Третяков.
Огляд матчу "Чорноморець" – "Дніпро-1"
Буде додано незабаром.
"Дніпро-1" (52 очки) фінішував на четвертому місці в УПЛ і здобув право наступного сезону зіграти у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
"Чорноморець" (32 бали) завершив сезон чемпіонату України на 12-й сходинці.
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