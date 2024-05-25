"Дніпро-1" переміг "Чорноморець" і пробився до Ліги конференцій (відео)

"Дніпро-1" на виїзді здобув перемогу над "Чорноморцем" у матчі заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:2 .

Команда Юрія Максимова забила по голу в кожному з таймів. Наприкінці першої половини зустрічі відзначився Олег Очеретько.

Після перерви дніпряни зміцнили свою перевагу. На 73-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Максим Третяков.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Дніпро-1"

Буде додано незабаром.

"Дніпро-1" (52 очки) фінішував на четвертому місці в УПЛ і здобув право наступного сезону зіграти у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

"Чорноморець" (32 бали) завершив сезон чемпіонату України на 12-й сходинці.

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