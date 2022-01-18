"Дженоа" пропустила шесть голов в первой игре после увольнения Шевченко: видео

Стоило ли вообще выгонять украинца.

"Дженоа" в рамках 22-го тура Серии А потерпела сокрушительное поражение на выезде от "Фиорентины" со счетом 0:6 .

Отметим, что это была первая игра "грифонов" после увольнения украинца — Андрея Шевченко.

Все в этой встрече стало ясно после первых 45 минут. Именно за это время фиалки три раза отличились в сетке ворот генуэзцев. Забитые голы на свой счет записали Альваро Одриосола ( 15 минута ), Джакомо Бонавентура ( 34 ) и Кристиано Бираги ( 42 ). Забить первый мяч "Фиорентина" могла и раньше, однако самый лучший ее бомбардир Душан Влахович на 11 минуте не реализовал пенальти.

Во второй половине поединка избиение "Дженоа" продолжилось. На 51-й минуте Влахович все же оставил автограф в воротах соперника. Пятый и шестой голы "Фиорентины" влетели на 69 и 77 минутах . Сначала дубль оформил Бираги, а точку поставил Лукас Торрейра.

"Фиорентина" набрала 35 очков и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице;

"Дженоа", в свою очередь, осталась с 12 пунктами на предпоследней, 19 строчке.

Добавим, что у Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" — одна победа (в Кубке Италии над "Салернитаной"), 3 ничьих и 7 поражений. В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством украинца.

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