Экс-первая ракетка Украины успешно стартовал на турнире в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко с победы начал выступление на турнире ATP Challenger Tour в Шымкенте.
В первом круге украинец одержал победу над грузином Сабой Пурцеладзе.
Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут За это время Марченко реализовал четыре из восьми брейкпоинтов, проиграв два гейма на своей подаче.
В следующем раунде экс-первая ракетка Украины сыграет против бразильца Габриэля Декампса, которого на прошлой неделе победил на другом турнире в Казахстане.
Еще один украинец, Эрик Ваншельбойм, в первом круге проиграл четвертому сеяному японцу Каити Утиде.
Напомним, что украинские легкоатлеты и тренерский штаб поддержали боевой дух соотечественников популярной песней "Ой у лузі червона калина".
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