Экс-первая ракетка Украины успешно стартовал на турнире в Казахстане

Экс-первая ракетка Украины успешно стартовал на турнире в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко с победы начал выступление на турнире ATP Challenger Tour в Шымкенте.

В первом круге украинец одержал победу над грузином Сабой Пурцеладзе.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут За это время Марченко реализовал четыре из восьми брейкпоинтов, проиграв два гейма на своей подаче.

В следующем раунде экс-первая ракетка Украины сыграет против бразильца Габриэля Декампса, которого на прошлой неделе победил на другом турнире в Казахстане.

Еще один украинец, Эрик Ваншельбойм, в первом круге проиграл четвертому сеяному японцу Каити Утиде.

Напомним, что украинские легкоатлеты и тренерский штаб поддержали боевой дух соотечественников популярной песней "Ой у лузі червона калина".

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