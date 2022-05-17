Експерша ракетка України вдало стартував на турнірі в Казахстані

Експерша ракетка України вдало стартував на турнірі в Казахстані

Український тенісист Ілля Марченко з перемоги розпочав виступ на турнірі ATP Challenger Tour у Шимкенті.

У першому колі українець здобув перемогу над грузином Сабою Пурцеладзе.

Тенісисти провели на корті 1 годину 14 хвилин За цей час Марченко реалізував чотири з восьми брейкпойнтів, програвши два гейми на своїй подачі.

У наступному раунді експерша ракетка України зіграє проти бразильця Габріеля Декампса, якого минулого тижня переміг на іншому турнірі у Казахстані.

Ще один українець, Ерік Ваншельбойм, у першому колі програв четвертому сіяному японцю Каїті Утіде.

Нагадаємо, що українські легкоатлети та тренерський штаб підтримали бойовий дух співвітчизників популярною піснею "Ой у лузі червона калина".

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