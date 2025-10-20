Экс-тренер "Челси" возглавил сборную Швеции

Грэм Поттер / © Associated Press

Грэм Поттер назначен главным тренером сборной Швеции по футболу.

Об этом сообщает Шведский футбольный союз. Срок и условия контракта 50-летнего английского специалиста не разглашаются.

Известно, что перед Поттером стоит задача вывести шведов на чемпионат мира-2026.

На посту наставника сборной Швеции он сменил Йона Даля Томассона, под руководством которого команда набрала только одно очко после четырех матчей группового этапа отбора на ЧМ-2026, сейчас занимая последнее место в квартете со Швейцарией, Косово и Словенией.

Свою тренерскую карьеру Поттер начал именно в Швеции, возглавив "Эстерсунд", с которым выиграл Кубок Швеции и был признан лучшим тренером Швеции 2017 года.

Далее Грэм перебрался в Англию, где возглавлял "Суонси", "Брайтон", "Челси" и "Вест Хэм", откуда его уволили в сентябре этого года.

В заключительных матчах группового раунда квалификации на Мундиаль команда Поттера сыграет со Швейцарией (15 ноября) и Словенией (18 ноября).

Напомним, на ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.