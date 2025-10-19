ТСН в социальных сетях

Месси оформил хет-трик и впервые выиграл Золотую бутсу МЛС

Лео стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси

Лионель Месси / © Associated Press

Легендарный форвард "Интера" Майами Лионель Месси отличился хет-триком в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС против "Нэшвилла".

38-летний аргентинец провел на поле весь поединок. На 35-й минуте он открыл счет во встрече после передачи Жорди Альбы, который объявил, что завершит карьеру после текущего сезона МЛС.

До перерыва хозяева ответили двумя голами, но на старте второй половины матча Месси восстановил паритет в игре, реализовав пенальти на 63-й минуте.

На 81-й минуте, при счете 2:3 в пользу своей команды, Лео забил в третий раз. Ассистировал ему Иан Фрей.

Помимо хет-трика, Месси также сделал результативную передачу. Поединок закончился победой майамцев со счетом 2:5.

Обзор матча "Нэшвилл" – "Интер" Майами

С показателем 29 голов и 19 результативных передач Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС. Аргентинец обошел Дениса Буангу из "Лос-Анджелеса" и Сэма Сарриджа из "Нэшвилла", на счету которых по 24 забитых мяча. Лионель впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.

"Интер" Майами завершил регулярный чемпионат МЛС на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 34 матчах.

В первом раунде плей-офф команда Месси сыграет против "Нэшвилла", который финишировал шестым. Серия продлится до двух побед, ее стартовый матч состоится 24 октября.

Ранее сообщалось, что Месси установил мировой рекорд по количеству ассистов в матчах за сборную.

