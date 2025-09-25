Дубль и ассист Месси принесли "Интеру" Майами разгромную победу в матче МЛС

Лионель Месси / © Associated Press

Звездный нападающий "Интера" Майами Лионель Месси помог своей команде одержать разгромную победу над "Нью-Йорк Сити" ( 4:0 ) в матче регулярного чемпионата МЛС.

38-летний аргентинец провел на поле весь поединок, забив два гола и сделав результативную передачу.

Еще по одному мячу для "цапель" забили Бальтазар Родригес и Луис Суарес, который реализовал пенальти. Для уругвайского форварда это был первый матч с 1 сентября – он отбывал дисквалификацию за плевок в лицо тренеру соперника в финале Кубка лиг.

Обзор матча "Нью-Йорк Сити" – "Интер" Майами

Отметим, что в активе Месси уже 24 гола и 14 результативных передач в текущем сезоне американской лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку МЛС.

"Интер" Майами с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. От лидера – "Филадельфии" – подопечные Хавьера Маскерано отстают на 5 баллов, но имеют две игры в запасе.

В следующем матче МЛС майамский клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, 27 сентября на выезде сыграет с "Торонто".