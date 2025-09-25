"Рома" с Довбиком победой стартовала в основном раунде Лиги Европы

"Рома", Артем Довбик / © ФК "Рома"

"Рома" одержала гостевую победу над "Ниццей" в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Альянц Ривьера" в городе Ницца завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. В начале второй половины матча итальянская команда забила дважды – голами на 52-й и 55-й минутах соответственно отличились Эван Н'Дика и Джанлука Манчини.

На 77-й минуте "Ницца" отыграла один мяч – Терем Моффи реализовал пенальти. Однако избежать поражения французскому клубу не удалось.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте на Эвана Фергюсона. Для украинца этот выход в основе стал первым в сезоне – раньше он трижды появлялся на поле со скамейки запасных.

Обзор матча "Ницца" – "Рома"

Матчи второго тура Лиги Европы обе команды проведут 2 октября – "Рома" примет французский "Лилль", а "Ницца" на выезде сразится с турецким "Фенербахче".

Напомним, в основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.