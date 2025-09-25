ТСН у соціальних мережах

"Рома" з Довбиком перемогою стартувала в основному раунді Ліги Європи

"Вовки" на виїзді обіграли "Ніццу".

"Рома", Артем Довбик

"Рома", Артем Довбик / © ФК "Рома"

"Рома" здобула гостьову перемогу над "Ніццою" в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Альянц Рівьєра" у місті Ніцца завершився з рахунком 1:2.

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. На початку другої половини матчу італійська команда забила двічі – голами на 52-й і 55-й хвилинах відповідно відзначилися Еван Н'Діка та Джанлука Манчіні.

На 77-й хвилині "Ніцца" відіграла один м'яч – Терем Моффі реалізував пенальті. Однак уникнути поразки французькому клубу не вдалося.

Український форвард римлян Артем Довбик вийшов у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині на Евана Фергюсона. Для українця цей вихід в основі став першим у сезоні – раніше він тричі з'являвся на полі з лавки для запасних.

Огляд матчу "Ніцца" – "Рома"

Матчі другого туру Ліги Європи обидві команди проведуть 2 жовтня – "Рома" прийме французький "Лілль", а "Ніцца" на виїзді позмагається з турецьким "Фенербахче".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

