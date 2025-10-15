Месси снова переписал историю: какой рекорд установил легендарный аргентинец

Лионель Месси / © Associated Press

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по числу результативных передач в матчах за национальную команду.

В ночь на 15 октября аргентинцы разгромили Пуэрто-Рико (6:0) в товарищеском поединке. В этой встрече 38-летний форвард отличился двумя ассистами.

Благодаря этому Лео достиг отметки в 60 ассистов за "альбиселесте" и обошел Неймара, на счету которого 59 голевых пасов за сборную Бразилии.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру, включая выступления за клубы, Месси сделал 398 голевых передач.

Напомним, сборная Аргентины еще в марте этого года досрочно вышла на ЧМ-2026.

Подопечные Лионеля Скалони будут защищать звание действующих чемпионов мира – в финале Мундиаля-2022 "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

В то же время Месси еще не решил окончательно, будет ли участвовать в составе сборной Аргентины в финальном турнире ЧМ-2026.