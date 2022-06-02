"Это было невероятно": Шевченко – о выходе сборной Украины в финал отбора на ЧМ-2022

"Это было невероятно": Шевченко – о выходе сборной Украины в финал отбора на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на победу национальной команды над Шотландией в полуфинале квалификации к Чемпионату мира-2022.

Сборная Украины разобралась на выезде с соперником со счетом 3:1 .

Шевченко поделился впечатлениями от победы бывших подопечных.

"Приветствую сборную Украины с победой! Это было невероятно, очень важная победа. Слава Украине!", — написал тренер на своей странице в Instagram.

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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