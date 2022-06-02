"Це було неймовірно": Шевченко - про вихід збірної України до фіналу відбору до ЧС-2022

"Це було неймовірно": Шевченко - про вихід збірної України до фіналу відбору до ЧС-2022

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на перемогу національної команди над Шотландією в півфіналі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Збірна України розібралася на виїзді з суперником з рахунком 3:1 .

Шевченко поділився враженнями від перемоги колишніх підопічних.

"Вітаю збірну України з перемогою! Це було неймовірно, дуже важлива перемога. Слава Україні!", - написав тренер на своїй сторінці в Instagram.

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

"Ця перемога для ЗСУ та всіх українців": Петраков емоційно прокоментував вихід збірної України у фінал відбору до ЧС-2022

"Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті": Зеленський подякував збірній України за важливу перемогу

"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022