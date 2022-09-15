Гармаш - в старте: "Динамо" объявило состав на второй матч в Лиге Европы

Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" на поединок 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против кипрского АЕКа из города Ларнака.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на поединок 2-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23 против кипрского АЕКа из города Ларнака.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Гармаш

АЕК Ларнака: Пирич, Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия, Момос, Понс, Альтман, Тричковски, Дьюрчо, Олатунджи

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашний для киевлян поединок состоится в польском Кракове на стадионе футбольного клуба "Краковия".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

В другом матче группы B французский "Ренн" будет принимать турецкий "Фенербахче". Эта встреча также начнется 15 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 6 октября: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

Отметим, что в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче" со счетом 2:1. В свою очередь, АЕК Ларнака дома уступил "Ренну" - 1:2.

Читайте также:

Впервые за девять лет: Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа