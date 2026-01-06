Гол Довбика помог "Роме" одержать победу в матче чемпионата Италии

Артем Довбик / facebook.com/officialasroma

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отличился голом в выездном матче 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче".

28-летний украинец вышел на замену на 60-й минуте поединка вместо Эвана Фергюсона, который открыл счет на 14-й минуте встречи.

Через 11 минут после своего выхода на замену Довбик забил, в штрафной площадке соперника удачно подставив ногу после удара Никколо Пизилли. Таким образом, Артем сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Для Довбика это третий гол в этом сезоне в чемпионате Италии. Также в его активе есть одна результативная передача.

В общей сложности теперь у Артема 20 голов и 6 ассистов в 62 матчах за римский клуб во всех турнирах.

На 86-й минуте Довбик досрочно покинул поле из-за травмы. Матч завершился победой "волков" со счетом 2:0 .

Обзор матча "Лечче" – "Рома"

После этого поединка "Рома" (36 очков) занимает четвертое место в таблице Серии А. "Лечче" (17 баллов) располагается на 16-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии команда Довбика 10 января примет "Сассуоло", а "Лечче" днем позже встретится с "Пармой".