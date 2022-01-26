Игорь Суркис: Денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание "Динамо"

Президент "бело-синих" рассказал о финансовом положении столичного клуба.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о финансировании клуба и ответил, на что уходят деньги, заработанные командой в еврокубках.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2021/22 столичный клуб заработал 31,34 миллиона евро за выступления в Лиге чемпионов. Однако "Динамо" не спешит покупать на эти деньги новых игроков для усиления состава. Суркис объяснил, почему так происходит.

"Заработанные деньги за участие в ЛЧ? Пусть болельщики посчитают, что было за предыдущие три года, когда я ежегодно со своими партнерами доставал 30-40 миллионов и тратил, а мы не играли нигде. Это болельщики не считают? Баланс надо делать не за один год, мол получил за Лигу чемпионов 30 миллионов и потратить их на трансферы, а баланс нужно делать в общем, сейчас даже денег от Лиги чемпионов не хватает на содержание "Динамо", чтобы вы понимали.

У меня есть главный тренер, который работает с теми футболистами, что у него есть. Луческу удовлетворен уровнем и этими игроками. Возник вопрос в летнее трансферное окно купить Витиньо. Главный тренер дал добро, просмотрел его и сказал: "Хочу вас предупредить. На адаптацию и для того чтобы он стал тем игроком, для которого он имеет качества, нужно минимум полгода, а максимум год". Он надеется, что с начала этого сезона он будет играть в основном составе.

Я не хочу равняться с "Шахтером" по количеству денег, потраченных на тот или иной трансфер. Я хочу видеть результат в турнирной таблице. Мы в прошлом году выиграли все, что можно было выиграть, пригласив Луческу, которого все списали. Я взял на себя огромную ответственность и получил множество критики, но выдержал это. Вроде бы даже не состарился, а помолодел, потому что моя команда выиграла три кубка и дважды играла в Лиге чемпионов.

Есть пример Миколенко. Это наш воспитанник, в которого были вложены небольшие деньги, но его продали за 20 миллионов евро в топовый чемпионат. У "Шахтера" одна философия, у нас другая. Они имеют одни возможности, "Динамо" - другие. Болельщики могут писать что угодно и говорить что угодно.

Я не собираюсь показывать аудит, который производится в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. Но в этом году построено шесть новых полей, каждое стоит минимум 500 тысяч евро. Это стадион "Динамо", поле на базе, на ДЮСШ. Полностью модернизирован манеж, поменяли трибуны, новое поле. Буяльский вышел и сказал, что на таких полях еще не играл, а Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием, - сказал Суркис в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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