Итальянский гранд объявил об увольнении главного тренера

Игорь Тудор / © Associated Press

Туринский "Ювентус" уволил Игоря Тудора с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте "бьянконери".

Вместе с Тудором клуб покинет и весь его тренерский штаб. Управлять командой в следующем матче Серии А против "Удинезе", который состоится 29 октября, будет коуч академии "зебр" Массимо Брамбилла.

"Ювентус" благодарит Игоря Тудора и весь его тренерский штаб за профессионализм и преданность в течение последних месяцев и желает им успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В последнем матче 26 октября "Ювентус" на выезде проиграл "Лацио" (0:1) в рамках 8-го тура итальянской Серии А.

Туринцы не смогли выиграть ни одного из восьми последних поединков во всех турнирах. Также "бьянконери" не забили ни одного гола в четырех матчах подряд – такого не было с 1991 года, когда командой руководил Луиджи Майфреди.

Сейчас "Ювентус" находится на 8-м месте в Серии А, имея 12 очков после восьми сыгранных туров. Также туринский клуб идет на 25-м месте после трех туров Лиги чемпионов, набрав 2 балла.