Проспорт
95
1 мин

Клуб АПЛ договорился о трансфере лидера "Шахтера" – СМИ

Бразилец Кевин вскоре должен стать игроком "Фулхэма".

Максим Приходько
Кевин

Кевин / © ФК Шахтер

Английский "Фулхэм" договорился с донецким "Шахтером" о переходе бразильского вингера Кевина.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего бразильца составит больше 42 миллионов евро.

Лондонскому клубу осталось согласовать детали контракта с игроком перед тем, как переход будет окончательно подтвержден.

Кевин выступает за "Шахтер" с января 2024 года, когда перешел из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 57 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и 10 ассистами.

В этом сезоне Кевин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 3 матчах за "оранжево-черных".

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Георгия Судаков официально перешел из "Шахтера" в португальскую "Бенфику".

95
