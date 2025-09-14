- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
"Колос" обыграл "Зарю" и сравнялся с "Динамо" на вершине УПЛ
Клуб из Ковалевки сдвинул "Шахтер" со второй строчки чемпионата Украины.
"Колос" обыграл "Зарю" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 1:3.
Ковалевцы открыли счет на 36-й минуте усилиями Юрия Климчука, а через шесть минут преимущество команды укрепил Андрей Цуриков.
На старте второго тайма луганчане сократили отставание – на 52-й минуте отличился Филипп Будковский.
Впрочем, отыграться подопечным Виктора Скрипника не удалось. В то время как команда Руслана Костышина на 90+4-й минуте окончательно сняла вопрос о победителе – точный удар нанес Ибрагим Кане.
Обзор матча "Заря" – "Колос"
После этой победы "Колос" (13 баллов) поднялся на второе место в УПЛ, обойдя "Шахтер". Ковалевский клуб сравнялся с "Динамо" по набранным очкам, но киевляне лидируют благодаря лучшей разнице забитых и пропоущенных мячей.
"Заря" (7 пунктов) находится на седьмой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре "Колос" 20 сентября примет "Верес", а "Заря" 22 сентября сразится с "Шахтером".