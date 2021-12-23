Коронавирус портит праздник: АПЛ перенесла два матча Boxing Day

Чемпионат Англии продолжает страдать из-за пандемии COVID-19.
Традиционный для английской Премьер-лиги Boxing Day не будет полноценным. АПЛ приняла решение перенести два поединка 19-го тура из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Матчи "Ливерпуль" - "Лидс" и "Вулверхэмптон" - "Уотфорд", которые были запланированы на 26 декабря, не смогут состояться по расписанию, поскольку в лагерях "Лидса" и "Уотфорда" зафиксировали несколько случаев заражений COVID-19.
Также отмечается, что клубная база "Лидса" закрыта на карантин. В то же время, лига не намерена приостанавливать чемпионат. Как и раньше, поединки будут переносить в индивидуальном порядке.
Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировали антирекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии.
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