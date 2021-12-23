Коронавірус псує свято: АПЛ перенесла два матчі Boxing Day

Чемпіонат Англії продовжує страждати через пандемію COVID-19.

Традиційний для англійської Прем'єр-ліги Boxing Day не буде повноцінним. АПЛ ухвалила рішення перенести два поєдинки 19-го туру через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Матчі "Ліверпуль" - "Лідс" та "Вулвергемптон" - "Вотфорд", які були заплановані на 26 грудня, не зможуть відбутися за розкладом, оскільки в таборах "Лідса" та "Вотфорда" зафіксували декілька випадків заражень COVID-19.

Також зазначається, що клубну базу "Лідса" зачинено на карантин. Водночас ліга не має наміру призупиняти чемпіонат. Як і раніше, поєдинки будуть переносити в індивідуальному порядку.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ зафіксували антирекорд захворюваності на коронавірус від початку пандемії.

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