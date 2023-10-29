Легендарный Майк Тайсон прокомментировал результат боя Фьюри – Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон высказался о победе обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

57-летний американец, который готовил камеруно-французского бойца к поединку против "Цыганского короля", не согласился с судейским решением в пользу британца.

"Настоящий чемпион этого вечера – Фрэнсис Нганну. Очень горжусь тем, как ты выступил", – написал Тайсон в соцсетях.

"Как я посчитал бой? Да, Нганну выиграл. Вот так я посчитал. Это было ограбление? Нет, это не ограбление, но все знают результат", – приводит слова Тайсона Metro.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. В третьем раунде боя британец побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжил поединок.

Следующий бой "Цыганский король" должен провести против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге в Саудовской Аравии уже 23 декабря этого года, однако официально дата их битвы еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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