"Ливерпуль" одержал пятую подряд победу в АПЛ и поднялся на второе место (видео)

"Ливерпуль" на домашней арене победил "Вест Хэм" в матче 6-го тура английской Премьер-лиги – 3:1 .

Мерсисайдцы повели в счете на 16-й минуте – Мохамед Салах реализовал пенальти.

На 42-й минуте "молотобойцы" отыгрались благодаря точному удару Джеррода Боуєна.

Перед перерывом команда Юргена Клоппа смогла забить снова, но гол Кертиса Джонса был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Во втором тайме хозяевам удалось вырвать победу, поразив сетку ворот соперника еще дважды. На 60-й минуте отличился Дарвин Нуньес, а окончательный счет поединка на 85-й минуте установил Диогу Жота.

Обзор матча

Для "Ливерпуля" это пятая подряд победа в АПЛ. "Красные" лишь раз теряли очки в этом сезоне, когда в первом туре сыграли вничью с "Челси" (1:1).

Подопечные Клоппа с 16 очками вышли на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы на два балла отстают от "Манчестер Сити", который выиграл все свои шесть матчей на старте сезона Премьер-лиги.

"Вест Хэм" потерпел второе поражение подряд и опустился на седьмую позицию.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Тоттенхэма", а "молотобойцы" примут "Шеффилд Юнайтед". Оба матча состоятся 30 сентября.

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