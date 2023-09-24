"Оккупанты в Бахмуте будут есть крыс": эксперт об окружении города

Черник уверен, что говорить о скором освобождении Бахмута пока рано, ведь россияне "будут драться за него насмерть".

В Минобороны Великобритании сообщили, что Силы обороны Украины добились тактического успеха, когда освободили от оккупантов села Клищиевка и Андреевка возле Бахмута. Однако пока некорректно говорить, что ВСУ вот-вот освоодят Бахмут.

Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник, передает "Оbozrevatel".

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Что корректно и правильно? Сделан огромный шаг вперед по части потенциального оперативного окружения Бахмута. Россияне будут сражаться за него насмерть. Почему? Потому что он политический. Путин сказал, что его взяли, он наградил их недогероев за взятие Бахмута. Понимая, что россияне умеют массово умирать "за родину, за величие", в данном случае за Путина, они будут это делать. Выйти оттуда они не смогут", – говорит Черник.

Лучший сценарий для Украины

По мнению эксперта, лучший сценарий, который может сложиться для ВСУ на Бахмутском направлении в ближайшие недели – это оперативное окружение врага.

"Что это такое? Это когда дороги, в частности, и та, которую назвали, оказываются под огневым контролем артиллерии, особенно ближнего радиуса действия, минометов, работающих на расстоянии до 7 километров", — отмечает аналитик.

Черник считает, что армия Путина "будет ест крыс в Бахмуте", ведь ее ждет окружение.

"Полное окружение – это когда на каждой тропе, на каждой дороге поставлен блокпост. Но о полном окружении говорить некорректно, потому что противник все это будет уничтожать. Только оперативное – артиллерия движется и наносит удары по всему, что движется. Если, условно, в пределах месяца это сложится, это будет фантастический успех", – говорит эксперт.

Нужна ли новая битва за Бахмут

"Что касается самой битвы за Бахмут, то я не уверен, что эту битву надо делать. Напомню, как россияне брали Бахмут — огромными "мясными" волнами. Мы не можем себе позволить бросать на убийство тысячи наших солдат только потому, что Бахмут должен быть взят", — подытожил Петр Черник.

Напомним, после многомесячных боев украинские защитники освободили важное село Андреевка южнее Бахмута. Впоследствии в Минобороны подтвердили освобождение Клищиевки.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Бахмут.

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