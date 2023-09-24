"Окупанти у Бахмуті їстимуть щурів": експерт про оточення міста

Черник певен, що говорити про швидке звільнення Бахмута поки зарано, адже росіяни "будуть битися за нього на смерть".

В Міноборони Великої Британії повідомили, що Сили оборони України досягли тактичного успіху, коли звільнили від окупантів села Кліщіївка та Андріївка біля Бахмута. Проте наразі некоректно говорити, що ЗСУ от-от звільнять Бахмут.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник, передає "Оbozrevatel".

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"Що коректно і правильно? Зроблений величезний крок уперед у частині потенційного оперативного оточення Бахмута. Росіяни будуть битися за нього на смерть. Чому? Бо він політичний. Путін сказав, що його взяли, він нагородив їхніх недогероїв за взяття Бахмута. Розуміючи, що росіяни вміють масово помирати "за родіну, за вєлічіє", в даному випадку за Путіна, вони будуть це робити. Вийти звідти вони не зможуть", – каже Черник.

Найкращий сценарій для Україні

На думку експерта, найкращий сценарій, який може скластися для ЗСУ на Бахмутському напрямку найближчими тижнями – це оперативне оточення ворога.

"Що це таке? Це коли дороги, зокрема, й та, яку назвали, опиняються під вогневим контролем артилерії, особливо ближнього радіусу дії, мінометів, що працюють на відстані до 7 кілометрів", – зазначає аналітик.

Черник вважає, що армія Путіна "їстиме щурів у Бахмуті", адже на неї чекає оточення.

"Повне оточення – це коли на кожній стежці, на кожній дорозі поставлений блокпост. Але про повне оточення говорити некоректно, бо противник все це буде нищити. Тільки оперативно – артилерія рухається і завдає ударів по всьому, що рухається. Якщо, умовно, в межах місяця це складеться, це буде фантастичний успіх", – говорить експерт.

Чи потрібна нова битва за Бахмут

"Щодо самої битви за Бахмут, то я не впевнений, що цю битву треба робити. Нагадаю, як росіяни брали Бахмут – величезними "м’ясними" хвилями. Ми не можемо собі дозволити кидати на убій тисячі наших солдатів тільки тому, що Бахмут має бути взятий", – підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, після багатомісячних боїв українські захисники звільнили важливе село Андріївка південніше Бахмута. Згодом у Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Бахмут.

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