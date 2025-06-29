Магучих победила на командном чемпионате Европы по легкой атлетике (видео)

Ярослава Магучих / © Associated Press

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Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования по женским прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в испанском Мадриде.

23-летняя уроженка Днепра победила с результатом 2,00 метра.

Магучих также пыталась взять высоту 2,03 метра, однако все три попытки оказались неудачными.

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Второе место заняла представительница Польши Мария Жодзик (1,97 метра), а третьей стала немка Имке Оннен (1,94 метра).

Отметим, что в прошлом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко с личным рекордом сезона выиграла "серебро" на этапе Континентального тура в чешском Брно.