Маккаби Тель-Авив – Динамо: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
Поединок состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола.
В четверг, 21 августа, киевское "Динамо" будет противостоять израильскому "Маккаби" Тель-Авив в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Поединок состоится на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
"Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). В третьем этапе отбора ЛЧ подопечные Александра Шовковского проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).
"Маккаби" Тель-Авив начал еврокампанию со второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, где вылетел от "Пафоса" (1:1, 0:1). В третьем этапе отбора Лиги Европы израильский клуб победил "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив – Динамо
Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2" и платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Маккаби" Тель-Авив – "Динамо".
Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.