"Динамо" разгромило "Эпицентр" и вернулось на вершину УПЛ (видео)

"Эпицентр" – "Динамо"

"Динамо" разгромило "Эпицентр" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе завершился со счетом 1:4 .

Уже на 8-й минуте встречи счет открыл панамский форвард "бело-синих"

Эдуардо Герреро, которому ассистировал Николай Михайленко.

На 38-й минуте хозяева отыгрались – отличился Александр Климец. Это первый в истории гол "Эпицентра" в УПЛ.

Перед перерывом подопечные Александра Шовковского снова вышли вперед – на 45+3-й минуте Михайленко забил с передачи Александра Пихаленка.

Во втором тайме столичный клуб увеличил свое преимущество – на 58-й минуте на добивании удачно сыграл Назар Волошин.

А окончательный счет игры на 90+4-й минуте установил Владислав Ванат.

Обзор матча "Эпицентр" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это третья подряд победа на старте нового сезона УПЛ – ранее киевляне обыграли "Верес" (1:0) и "Рух" (5:1). С 9 очками "бело-синие" единолично возглавили турнирную таблицу.

"Эпицентр" еще не набирал очков в УПЛ. До матча против "Динамо" новичок элитного дивизиона проиграл "Шахтеру" (0:1) и ЛНЗ (0:1).

В четвертом туре национального чемпионата "Динамо" 31 августа примет "Полесье", а "Эпицентр" днем ранее приедет в гости к "Колосу".

Перед этим киевляне проведут два матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с израильским "Маккаби" Тель-Авив (21 и 28 августа), а "Эпицентр" в поединке 1/32 финала Кубка Украины сыграет с клубом "Агротех" из Тишковки Кировоградской области.