"Милан" обыграл "Эмполи" с Коваленко и вышел на второе место в Серии А (видео)

"Россонери" обошли "Ювентус", который имеет матч в запасе.

"Милан" победил "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко в домашнем поединке 28-го тура итальянской Серии А. Игра на стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом матче хозяева поля забили в конце первого тайма. На 41-й минуте Кристиан Пулишич нанес результативный удар после передачи Ноа Окафора.

Коваленко начал поединок на скамейке запасных "Эмполи" и вышел на замену на 55-й минуте.

Обзор матча "Милан" – "Эмполи"

Победа позволила "Милану" (59 очков) подняться на второе место в Серии А, сдвинув на третью позицию "Ювентус" (57 баллов), который имеет игру в запасе. "Эмполи" (25 пунктов) идет на 16-й строчке на расстоянии всего одного очка от зоны вылета.

В следующем туре итальянского чемпионата подопечные Стефано Пиоли 17 марта на выезде встретятся с "Вероной". Команда Коваленко 15 марта примет "Болонью".

Напомним, в четверг, 14 марта, "Милан" в гостях сыграет с пражской "Славией" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке "россонери" на своем поле победили чешский клуб со счетом 4:2.

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