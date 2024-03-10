Почему оборонные фортификации для ВСУ не строили в 2023 году: Лыховий объяснил

Новые защитные сооружения – это вторая и третья линии обороны, они строятся на расстоянии не менее 5 км от линии боевого столкновения.

Процесс строительства новых систем обороны на линии фронта начался в декабре 2023 года, поскольку ранее ВСУ вели наступательные действия.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телеканала "Еспресо".

"В прошлом году Украина вела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления вражеских инженерно-фортификационных сооружений", — пояснил он.

По его словам, некоторые комплексы защитных сооружений на случай наступления врага уже построены, в некоторых несут дежурство пехотные подразделения.

"Эти системы оборонных сооружений строятся в тесном контакте с представителями механизированных бригад, которые собственно дают заказ — чтобы они хотели видеть, в каком месте, какого качества", — уточнил Лыховий.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что эти защитные сооружения — это вторая и третья линии обороны, они строятся механизированно, с применением техники, поскольку такие работы возможны на расстоянии не менее 5 км от линии боевого столкновения.

Кроме Запорожской области, строить укрепления начали также в более тыловой Днепропетровской области, где, по словам Дмитрия Лыховия, уже есть свои "зубы дракона" и там уже приближаются к оборудованию траншей и других средств фортификаций.

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Напомним, по мнению военных экспертов Александра Коваленко и Владислава Селезнева, российские оккупационные войска летом 2024 г. вряд ли смогут собрать достаточно сил, чтобы начать наступление на Киев и Харьков. Наиболее вероятный вариант развития событий – попытка продвижения на восточном направлении в целях полного захвата Донецкой области.

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