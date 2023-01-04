"Милан" одержал победу в первом матче 2023 года и приблизился к лидеру Серии А (видео)

"Россонери" закрепились на второй строчке в турнирной таблице.

"Милан" на выезде обыграл "Салернитану" в стартовом матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 1:2.

Оба гола "красно-черных" пришлись на начало встречи. Сначала на 10-й минуте Рафаэл Леау отличился после передачи Сандро Тонали. А уже через пять минут Тонали забил и сам, ассистировал ему Браим Диас.

На 58-й минуте гости могли делать счет разгромным, но гол Диаса отменили после просмотра видеоповтора.

Под занавес противостояния хозяева сумели отыграть один мяч – на 83-й минуте точный удар занес в свой актив Федерико Бонаццоли, однако на большее "морские коньки" не сподобились.

Обзор матча

После победы "Милан" набрал 36 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Серии А, приблизившись к лидеру — "Наполи" (41). "Салернитана" занимает 13-ю позицию, имея 17 баллов.

В следующем туре "россонери" 8 января будут принимать "Рому", а команда из города Салерно в тот же день дома сыграет против "Торино".

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