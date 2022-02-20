"Них*ра не знает о боксе": непобедимый американец раскритиковал отца Ломаченко

Роландо Ромеро не высоко оценивает тренерский талант Анатолия Ломаченко.

Непобедимый американский боксер Роландо Ромеро резко высказался в адрес Анатолия Ломаченко, отца и тренера экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко, заявив, что специалист совсем не разбирается в боксе.

"Все говорят, что отец Ломаченко – лучший тренер в мире. Но папа Ломаченко них*ра не знает о боксе. Просто его сын – отличный боец. И Усик уже был отличным бойцом. Я уверен, что Усик еще до работы с ним был в гребаной национальной сборной.

Впрочем, я без оскорблений: отец Ломаченко – отличный тренер для него, но это не значит, что он крутой наставник для другого. Если Эдди Рейносо – отличный тренер для Канело, это не значит, что он отличный наставник для Теофимо Лопеса", — заявил Ромеро в интервью YouTube каналу FightHype.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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