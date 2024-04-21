Официально: стала известна окончательная дата чемпионского боя Гвоздика

Бой украинского боксера Александра Гвоздика за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе против Дэвида Бенавидеса состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

Об этом сообщила промоутерская компания Premier Boxing Champions.

Ранее украинец сам назвал дату и место поединка с Бенавидесом. На своей странице в Instagram он сообщил, что бой состоится 22 июня в Хьюстоне, штат Техас.

Однако теперь организаторы поединка сделали официальный анонс, что поединок Александра и Давида состоится 15 июня на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе в андеркарде боя между чемпионом WBA в легком весе американцем. Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Фрэнком Мартином.

Гвоздик в своем последнем бою в ночь на 1 октября прошлого года нокаутировал бразильца Исаака Родригеса. Для украинца это был третий поединок после возвращения в бокс.

В июне 2020 года Александр объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

В первом бою после возобновления боксерской карьеры Гвоздик в феврале 2023-го одержал победу единогласным решением судей над мексиканцем Жосуэ Обандо, а в мае нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса.

Сейчас в послужном списке Александра 20 побед (16 – нокаутом) и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2019 года, когда проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

27-летний Бенавидес на профессиональном ринге одержал 28 побед (24 – нокаутом) в 28 боях. Cвой последний поединок он провел в ноябре 2023 года, когда победил американца Деметриуса Андраде.

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