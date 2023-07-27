Отдал "мерсисайдцам" 12 лет: капитан "Ливерпуля" объявил об уходе из клуба

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сообщил, что покидает мерсисайдский клуб.

33-летний английский полузащитник опубликовал прощальное видео на своей странице в Instagram.

"Я не стану лгать, в "Ливерпуле" у меня бывали также трудные времена. Действительно трудные времена. Но когда я оглядываюсь назад на свою карьеру в этом клубе, я всегда буду вспоминать только хорошее.

С чего бы мне начать? Быть капитаном "Ливерпуля" было одной из самых больших почестей в моей жизни. С тех пор, как мне передали повязку, я делал все, что мог, чтобы вести себя как капитан "Ливерпуля". Но самые большие награды в клубе были не личными – они были коллективными. Их завоевали все мы, все вы. Вместе.

Трудно описать словами эти последние 12 лет, и еще труднее сказать "прощай". Я всегда буду "красным". До самой смерти", – сказал Хендерсон в ролике.

Джордан выступал за "Ливерпуль" с 2011 года, когда перешел из "Сандерленда". Хендерсон провел за "мерсисайдцев" 492 матча, забил 33 гола и сделал 61 результативную передачу.

Вместе с "красными" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, дважды завоевал Кубок английской лиги, а также по разу триумфировал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, отдал три результативные передачи.

Следующим клубом Джордана, скорее всего, станет саудовский "Аль-Иттифак". Хавбек уже прошел медобследование и вскоре присоединится к клубу, который этим летом возглавил легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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