Превзошел Шевченко: Лунин установил рекорд Украины по победам в Лиге чемпионов

Лунин стал первым украинцем, который дважды завоевал трофей Лиги чемпионов.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал рекордсменом Украины по количеству побед в Лиге чемпионов.

Накануне 25-летний украинец выиграл самый престижный еврокубок сезона-2023/24. В финале испанский клуб на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0).

Решающий матч турнира прошел без участия Лунина, который остался на скамейке для запасных. Еще за несколько дней до поединка стало известно, что Андрей не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за болезни.

Лунин стал первым украинцем, который дважды завоевал трофей Лиги чемпионов. Свою первую ЛЧ он выиграл в сезоне-2021/22 также с "Реалом".

Таким образом, Лунин превзошел достижение легендарного эксфутболиста сборной Украины, а ныне президента УАФ Андрея Шевченко по количеству побед в Лиге чемпионов. Шевченко выиграл главный клубный турнир Европы в сезоне-2002/2003 в составе итальянского "Милана".

В этом сезоне Лунин сыграл 31 матч за мадридский клуб во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".

"Реал" завоевал 15-й в своей истории Кубок чемпионов. Мадридцы выиграли 15 из 18 решающих матчей ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

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