Ребров объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которые будут готовиться к заключительным матчам группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии.

В основной список вошли 25 игроков. Еще десять исполнителей находятся в резервном, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины на матчи с Францией и Исландией

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Караваев ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925", Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Трабзон, Турция).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция).

Резервный список

Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Тренд, Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба – "Полесье" Житомир).

Свой сбор наша национальная команда фактически начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, будут добираться поездом/автобусом до польского Жешува, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже в Париже к команде присоединятся легионеры.

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября (21:45 по киевскому времени) на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Поединок Украина – Исландия запланирован 16 ноября (19:00 по киевскому времени) на стадионе "Легия" в Варшаве.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.