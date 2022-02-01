Решил воссоединиться с семьей: президент Серии А подал в отставку

Решил воссоединиться с семьей: президент Серии А подал в отставку

58-летний функционер эмигрирует в США.

Президент Серии А Паоло Даль Пино решил уйти в отставку.

Об этом сообщает Calciomercato.

Решение принято окончательно, и отставка будет удовлетворена в течение 1 февраля.

Даль Пино решил эмигрировать в США еще в январе, но доработал до конца месяца и присоединился к семье, которая уже находится за океаном.

Кто станет новым президентом, пока не сообщается.

Паоло Даль Пино возглавлял Серию А в течение двух последних лет. Также он работал в ряде известных компаний, таких как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

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