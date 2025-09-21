- Дата публикации
"Рома" с Довбиком обыграла "Лацио" в матче Серии А
Артем вышел на замену во втором тайме.
"Рома" победила "Лацио" в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в римском дерби был забит на 38-й минуте – Лоренцо Пеллегрини отличился с передачи Матиаса Суле.
На 86-й минуте "орлы" остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Реда Белахьян.
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик начал матч на скамейке для запасных, но вышел на замену на 66-й минуте вместо Эвана Фергюсона.
Обзор матча "Лацио" – "Рома"
После этой победы "Рома" (9 очков) поднялась на четвертое место в Серии А. "Лацио" (3 балла) находится на 14-й позиции.
В следующем туре "Рома" 28 сентября примет "Верону", а "Лацио" днем позже на выезде сыграет против "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.