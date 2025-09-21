ТСН в социальных сетях

"Рома" с Довбиком обыграла "Лацио" в матче Серии А

Артем вышел на замену во втором тайме.

Артем Довбик, "Лацио" – "Рома"

Артем Довбик, "Лацио" – "Рома" / © Associated Press

"Рома" победила "Лацио" в матче 4-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в римском дерби был забит на 38-й минуте – Лоренцо Пеллегрини отличился с передачи Матиаса Суле.

На 86-й минуте "орлы" остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Реда Белахьян.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик начал матч на скамейке для запасных, но вышел на замену на 66-й минуте вместо Эвана Фергюсона.

Обзор матча "Лацио" – "Рома"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Рома" (9 очков) поднялась на четвертое место в Серии А. "Лацио" (3 балла) находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Рома" 28 сентября примет "Верону", а "Лацио" днем позже на выезде сыграет против "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

