"Рома" с Довбиком одержала волевую победу в поединке чемпионата Италии (видео)

"Волки" оформили камбэк против "Венеции".
"Рома" украинского форварда Артема Довбика обыграла "Венецию" в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:1.
Гости повели в счете в конце первого тайма – Джанлуки Бузио попал в штангу, но на добивании удачно сыграл Йоэль Похьянпало.
Однако во втором тайме римляне совершили камбэк. На 75-й минуте Брайан Кристанте восстановил паритет в игре после передачи Лоренцо Пеллегрини.
На 83-й минуте "волки" вырвали победу – вышедший на замену Никколо Пизилли забил головой после навеса с углового.
Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле весь поединок.
Таким образом, оборвалась трехматчевая результативная серия украинца – до игры с "Венецией" он забивал в ворота "Дженоа" и "Удинезе" в Серии А, а также "Атлетику" Бильбао в Лиге Европы.
Обзор матча "Рома" – "Венеция"
Одержав вторую победу подряд в чемпионате Италии, римляне с 9 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. "Венеция" находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в своем активе 4 балла.
Свой следующий матч "Рома" проведет 3 октября на выезде против шведского "Эльфсборга" в Лиге Европы. В Серии А команда Ивана Юрича 6 октября в гостях сыграет против "Монцы", а Венеция 4 октября на выезде будет противостоять "Вероне".
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