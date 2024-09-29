"Рома" с Довбиком одержала волевую победу в поединке чемпионата Италии (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика обыграла "Венецию" в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:1 .

Гости повели в счете в конце первого тайма – Джанлуки Бузио попал в штангу, но на добивании удачно сыграл Йоэль Похьянпало.

Однако во втором тайме римляне совершили камбэк. На 75-й минуте Брайан Кристанте восстановил паритет в игре после передачи Лоренцо Пеллегрини.

На 83-й минуте "волки" вырвали победу – вышедший на замену Никколо Пизилли забил головой после навеса с углового.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле весь поединок.

Таким образом, оборвалась трехматчевая результативная серия украинца – до игры с "Венецией" он забивал в ворота "Дженоа" и "Удинезе" в Серии А, а также "Атлетику" Бильбао в Лиге Европы.

Обзор матча "Рома" – "Венеция"

Одержав вторую победу подряд в чемпионате Италии, римляне с 9 очками поднялись на девятое место в турнирной таблице. "Венеция" находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в своем активе 4 балла.

Свой следующий матч "Рома" проведет 3 октября на выезде против шведского "Эльфсборга" в Лиге Европы. В Серии А команда Ивана Юрича 6 октября в гостях сыграет против "Монцы", а Венеция 4 октября на выезде будет противостоять "Вероне".

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