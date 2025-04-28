Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира-2025 по хоккею

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Мужская сборная Украины по хоккею победила Италию в своем втором матче на чемпионате мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.).

В чрезвычайно напряженной встрече украинцы одолели итальянцев в серии буллитов – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0 OT, 1:0 Б).

На 15-й минуте первого периода Андрей Денискин вывел "сине-желтых" вперед, но в середине второй 20-минутки Грегори Ди Томазо сравнял счет.

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Впрочем, еще до конца второго периода шайба Виктора Захарова позволила украинцам снова повести в счете.

На старте третьего периода Лука Занатта во второй раз восстановил паритет для итальянцев и таким образом перевел игру в овертайм (2:2), где команды не отличались.

Так что победитель поединка определялся в серии буллитов. Вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко отразил все пять попыток итальянцев, а Александр Пересунько забросил победную для "сине-желтых" шайбу.

Для сборной Украины это первая за 11 лет победа на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА. До этого последний раз наша команда побеждала на таком уровне еще на ЧМ-2014 в матче против Южной Кореи (8:2),

Отметим, что в первом матче на ЧМ-2025 сборная Украины по хоккею в серии буллитов уступила Великобритании – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0 ОТ, 0:1 Б).

После двух сыгранных поединков на ЧМ-2025 украинцы имеют 3 очка и сейчас занимают третье место в турнирной таблице из шести сборных.

Турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА

1. Италия – 4 очка (2 матча), разница шайб – 6:4

2. Польша – 3(1), 4:1

3. Украина – 3 (2), 6:6

4. Великобритания – 2 (1), 4:3

5. Япония – 0(1), 1:4

6. Румыния – 0 (1), 1:4

Впереди у нашей команды матчи с Румынией (30 апреля), Польшей (1 мая) и Японией (3 мая).

Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).

Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играет на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.