"Шахтер" объявил о подписании вратаря сборной Украины

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер голкипера полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

Как сообщает официальный сайт "оранжево-черных", 24-летний вратарь подписал с донецким клубом контракт на пять лет, до 2028-го.

Финансовые детали перехода не разглашаются, однако "Ворскла" сообщила, что трансфер Дмитрия стал самым дорогим в истории полтавского клуба.

Ризнык – воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 года он дебютировал в УПЛ. С тех пор он провел за главную команду "Ворсклы" 80 матчей, 24 из которых – без пропущенных голов.

В этом сезоне на счету Дмитрия 17 поединков в составе полтавского клуба (15 – в УПЛ, 2 – в квалификации Лиги конференций).

Вместе с юношеской сборной Украины он дошел в полуфинал Евро-2018 (U-19), а в составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира 2019 года.

За национальную сборную Ризнык дебютировал в ноябре 2021 года, выйдя на замену в товарищеском матче с Болгарией. В июне прошлого года Дмитрий провел свой первый официальный поединок в составе главной команды страны в Лиге наций УЕФА против Ирландии.

Ризнык стал четвертым новичком "Шахтера" в текущее зимнее трансферное окно. Ранее "горняки" подписали грузинского защитника Георгия Гочолейшвили, вернули в клуб украинского защитника Ярослава Ракицкого и усилились венесуэльским нападающим Кевином Келси.

Читайте также:

"Шахтер" в матче с двумя удалениями драматично вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Посвятил "горнякам" 13 лет: легенда "Шахтера" перешел в клуб Бекхэма

"Шахтер" против ФИФА: донецкий клуб обжалует решение CAS по делу о возмещении ущерба