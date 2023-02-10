"Шахтар" оголосив про підписання воротаря збірної України

Донецький "Шахтар" оформив трансфер голкіпера полтавської "Ворскли" та збірної України Дмитра Різника.

Як повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних", 24-річний воротар підписав із донецьким клубом контракт на п'ять років, до 2028-го.

Фінансові деталі переходу не розголошуються, проте "Ворскла" повідомила, що трансфер Дмитра став найдорожчим в історії полтавського клубу.

Різник – вихованець полтавського футболу. У жовтні 2019 року він дебютував в УПЛ. Відтоді він провів за головну команду "Ворскли" 80 матчів, 24 з яких – без пропущених голів.

Цього сезону на рахунку Дмитра 17 поєдинків у складі полтавського клубу (15 – в УПЛ, 2 – у кваліфікації Ліги конференцій).

Разом з юнацькою збірною України він дійшов до півфіналу Євро-2018 (U-19), а у складі збірної України U-20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019 року.

За національну збірну Різник дебютував у листопаді 2021 року, вийшовши на заміну в товариському матчі з Болгарією. У червні минулого року Дмитро провів свій перший офіційний поєдинок у складі головної команди країни в Лізі націй УЄФА проти Ірландії.

Різник став четвертим новачком "Шахтаря" в поточне зимове трансферне вікно. Раніше "гірники" підписали грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі, повернули до клубу українського оборонця Ярослава Ракицького та підсилилися венесуельським нападником Кевіном Келсі.

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