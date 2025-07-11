- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" объявил о возвращении бразильского защитника
Марлон Сантос снова будет выступать за "горняков".
Донецкий "Шахтер" объявил о возвращении бразильского защитника Марлона Сантоса.
29-летний центральный защитник уже присоединился к команде в Словении, сообщает официальный сайт "горняков".
Детали его контракта остаются неизвестными. Бразилец перешел к "оранжево-черным" в статусе свободного агента.
Впервые Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, когда за 12 миллионов евро перебрался из итальянского "Сассуоло". За полгода в донецком клубе защитник провел 22 матча.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за итальянскую "Монцу" (30 матчей) и бразильский "Флуминенсе" (30 поединков).
В июле 2024 года Марлон покинул "Шахтер", а через два месяца присоединился к американскому "Лос-Анджелесу" (26 матчей, один гол), с которым принял участие в трех поединках Клубного чемпионата мира-2025.
Напомним, накануне "Шахтер" успешно стартовал в квалификации Лиги Европы. В первом официальном матче под руководством Арды Турана "горняки" разгромили финский "Ильвес" (6:0).