Марлон Сантос / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" объявил о возвращении бразильского защитника Марлона Сантоса.

29-летний центральный защитник уже присоединился к команде в Словении, сообщает официальный сайт "горняков".

Детали его контракта остаются неизвестными. Бразилец перешел к "оранжево-черным" в статусе свободного агента.

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Впервые Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, когда за 12 миллионов евро перебрался из итальянского "Сассуоло". За полгода в донецком клубе защитник провел 22 матча.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за итальянскую "Монцу" (30 матчей) и бразильский "Флуминенсе" (30 поединков).

В июле 2024 года Марлон покинул "Шахтер", а через два месяца присоединился к американскому "Лос-Анджелесу" (26 матчей, один гол), с которым принял участие в трех поединках Клубного чемпионата мира-2025.

Напомним, накануне "Шахтер" успешно стартовал в квалификации Лиги Европы. В первом официальном матче под руководством Арды Турана "горняки" разгромили финский "Ильвес" (6:0).

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