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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" оголосив про повернення бразильського захисника

Марлон Сантос знову виступатиме за "гірників".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марлон Сантос

Марлон Сантос / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив про повернення бразильського захисника Марлона Сантоса.

29-річний центральний оборонець уже приєднався до команди у Словенії, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Деталі його контракту залишаються невідомими. Бразилець перейшов до "помаранчево-чорних" у статусі вільного агента.

Уперше Марлон став гравцем "Шахтаря" влітку 2021 року, коли за 12 мільйонів євро перебрався з італійського "Сассуоло". За пів року в донецькому клубі захисник провів 22 матчі.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України він виступав на правах оренди за італійську "Монцу" (30 матчів) та бразильський "Флуміненсе" (30 поєдинків).

У липні 2024 року Марлон залишив "Шахтар", а через два місяці приєднався до американського "Лос-Анджелеса" (26 матчів, один гол), з яким взяв участь у трьох поєдинках Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" успішно стартував у кваліфікації Ліги Європи. У першому офіційному матчі під керівництвом Арди Турана "гірники" розгромили фінський "Ільвес" (6:0).

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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