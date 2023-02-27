Супергол и возвращение Ибрагимовича: "Милан" одержал третью подряд победу в Серии А (видео)

"Россонери" поднялись на третью позицию в турнирной таблице.

"Милан" на собственном поле обыграл "Аталанту" в матче 24-го тура итальянской Серии А – 2:0 .

Команда Стефано Пиоли открыла счет на 26-й минуте. Французский защитник Тео Эрнандес мощным ударом слета попал в штангу, после чего мяч от спины голкипера гостей Хуана Муссо залетел в ворота.

В конце поединка "красно-черные" закрепили свое преимущество. На 86-й минуте точным ударом отличился бразильский нападающий Жуниор Мессиас.

Отметим, что в этом матче впервые за 280 дней вышел на поле звездный шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович. В мае прошлого года он перенес операцию на колене, после чего проходил процесс реабилитации.

Обзор матча

"Милан" (47 очков) выиграл третий матч подряд в Серии А и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Аталанта" (41 балл) осталась на шестой строчке.

В следующем туре "россонери" 4 марта на выезде сыграют против "Фиорентины", а "бергамаски" в тот же день примут "Удинезе".

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