Свитолина одержала уверенную победу и вышла в третий раунд турнира в Дубае

В 1/8 финала Элина сразится с победительницей матча между полькой Игой Швентек и американкой Слоан Стивенс.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Во втором раунде 29-летняя украинка (№20 WTA) обыграла Татьяну Марию из Германии (№50 WTA).
Поединок длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу украинской теннисистки.
Добавим, что это была шестая личная встреча теннисисток. Теперь в активе украинки и немки по три победы.
На старте этого турнира Свитолина победила другую украинку Ангелину Калинину.
Отметим, что для Свитолиной это первый турнир после Australian Open-2024, на котором она в 1/8 финала со слезами снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.
Свитолина – единственная украинка, которая продолжает выступления на турнире в Дубае. Ранее Леся Цуренко и Марта Костюк снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем, а Даяна Ястремская в первом круге уступила "нейтральной" россиянке Веронике Кудерметовой.
В 1/8 финала соперницей Элины станет победительница матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швентек и американкой Слоан Стивенс.
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