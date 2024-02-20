Свитолина одержала уверенную победу и вышла в третий раунд турнира в Дубае

В 1/8 финала Элина сразится с победительницей матча между полькой Игой Швентек и американкой Слоан Стивенс.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде 29-летняя украинка (№20 WTA) обыграла Татьяну Марию из Германии (№50 WTA).

Поединок длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу украинской теннисистки.

Добавим, что это была шестая личная встреча теннисисток. Теперь в активе украинки и немки по три победы.

На старте этого турнира Свитолина победила другую украинку Ангелину Калинину.

Отметим, что для Свитолиной это первый турнир после Australian Open-2024, на котором она в 1/8 финала со слезами снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за травмы спины.

Свитолина – единственная украинка, которая продолжает выступления на турнире в Дубае. Ранее Леся Цуренко и Марта Костюк снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем, а Даяна Ястремская в первом круге уступила "нейтральной" россиянке Веронике Кудерметовой.

В 1/8 финала соперницей Элины станет победительница матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швентек и американкой Слоан Стивенс.

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