"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура АПЛ

Благодаря победе над "горожанами" лондонский клуб возглавил турнирную таблицу.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" / © Associated Press

"Тоттенхэм" на выезде победил "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 0:2.

"Шпоры" открыли счет на 35-й минуте – Бреннан Джонсон забил с передачи Ришарлисона.

В компенсированное к первому тайму время подопечные Томаса Франка укрепили свое преимущество благодаря голу Жоау Пальиньи.

Ответить на это команда Хосепа Гвардиолы ничем не смогла.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Для "Тоттенхэма" это вторая подряд победа на старте нового сезона АПЛ – в первом туре лондонцы дома разгромили "Бернли" (3:0). "Шпоры" с 6 очками после двух матчей возглавляют турнирную таблицу.

"Манчестер Сити" (3 очка) пока находится на пятой позиции. В стартовом туре АПЛ "горожане" в гостях разгромили "Вулверхэмптон" (4:0).

В третьем туре "Тоттенхэм" 30 августа примет "Борнмут", а "Манчестер Сити" днем позже на выезде сразится с "Брайтоном".

